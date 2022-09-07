台股波動大 證交所：上市公司體質穩健宜關注基本面

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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣證券交易所今天表示，台股近期波動擴大，主要受到美國聯準會（Fed）貨幣政策鷹派，俄北溪一號天然氣無限期關閉、中國再度封城，以及美中緊張局勢升溫等議題造成國際股市震盪所影響。

證交所發布新聞稿指出，上市公司體質相對穩健且韌性強勁，投資人宜理性關注公司基本面。

證交所表示，雖然國際政經情勢不確定因素較多，台灣上市公司今年以來營收獲利持續成長。經統計，111年上半年整體上市公司營收較110年同期增長14.21%，稅前淨利更較110年同期成長24.55%，其中海外投資（不含中國大陸地區）收益新台幣6034億元，較110年上半年增加485億元，獲利金額為近10年同期最高。

證交所說明，雖然近期產業面臨庫存調整，中國高溫限電等衝擊，上市公司累計1至7月營收仍較110年同期成長10.05%，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65%，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。

為提升投資人對上市公司基本面瞭解，證交所強調，將積極籌辦財務業務說明會，強化投資人對產業及企業熟悉度，也將持續密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。（編輯：張均懋）1110907