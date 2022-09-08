台灣大新團隊亮相 今年調高起薪7%徵才千人

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（中央社記者江明晏台北8日電）台灣大哥大總經理林之晨今天率領新任主管亮相，並分享人才計畫，今年同步調高起薪7%與年度調薪率，每年都將招募千人，朝區域級科技電信集團、市值千億美元規模的目標發展。

喜愛打籃球的林之晨今天特別以「長人陣」來形容新的核心經營團隊，包括新任財務長張家麒、資訊長蔡祈岩、商務長林東閔、數據長詹兆源與策略長李廷峰，並分享「人才高學力、職場心動力」人才招募與留任計畫。

台灣大將爭取程式開發與數據科學、智能客服網站工程師，以及AI視覺系統研發工程師、防禦服務工程師、遊戲金流商務開發、再生能源發展工程師等優秀菁英，成為加速台灣大轉型的關鍵新動力；加上momo電商，台灣大今年和往年一樣預計徵才千人，需求較大的包括資料科學家、軟體工程師和資安相關人才。

台灣大並提出相應的獎酬與福利，除了一般員工全年薪酬約可達18個月以上，今年同步調高起薪7%與年度調薪率，以因應通膨。

林之晨表示，各項財務指標顯示，台灣大已進入二度成長期，要達到下一階段區域級科技電信公司終極目標，「人才」是台灣大達標的最強攻略。因此擘劃最新的人才平台TWM Human OS Upgrade v.2022，如同升級作業系統版本的規格，積極徵才與留才，開啟員工多面向發展能量。

先前在神盾擔任財務長的張家麒加入台灣大擔任財務長，他今天表示，市場上的併購案有很多方向，除了跟本身結合有綜效外，也可能有消滅對手等因素；但買公司和買股票不一樣，第二天發現不好，不是可以輕易脫手賣掉。

張家麒指出，未來台灣大的併購方向是東南亞、新科技，以及和台灣大能產生互補等方面，會持續尋找標的，看有沒有更多的合作方向。

先前在宏佳騰擔任執行長的林東閔，轉戰台灣大擔任商務長，他今天分享與台灣大的「量子糾纏」的緣分。林東閔自13歲即展開電腦工程師工作，20歲擔任台灣大加盟店長，歷經創業、到其他產業打拚並領導團隊，期間也多次與台灣大哥大交流合作；直到今年正式加入台灣大擔任商務長，與經營團隊成員一起打拚，助力台灣大朝千億美元市值、區域級科技電信公司目標加速前進。

資訊長蔡祈岩期待，現在的團隊各有專長，就像是童話「綠野仙蹤」一樣，團隊將可助力台灣大未來成為市值1000億美元以上的公司。

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數據長詹兆源也分享麾下數據高手的案例，原先一位員工任職myfone購物商品專案管理，後來斜槓參與台灣大數據研究暨管理室成立過程，現已成為台灣大數據分析師，協助事業單位及集團分析數據。

台灣大哥大人資副總經理洪秋雲指出，今年推出HIPO疾行軍招募計畫，募集程式開發、數據科學領域專才，具備勇於接受挑戰的高潛質（High Potential, HIPO），由高階主管擔任導師，進行完整培訓，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金；同時也醞釀「早苗計畫」，培育校園人才，縮短學用落差，還擴大邀約外籍學生實習，儲備更多樣化的人才庫。（編輯：張良知）1110908