中國海關攔貨要求文件加China 關務署持續協處中

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（中央社記者張璦台北10日電）台灣產品出口至中國，報關相關文件遭中方要求標註「中國台灣」；財政部關務署表示，目前共有6案因此遇到擋關情況，請求協處，其中1案已於8月下旬放行，關務署將繼續追蹤中方受理進度。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等發布禁令，後續再度要求輸往中國的產品或零組件，其相關文件需標註「中國台灣（Taiwan, China）」等。

經濟部先前表示，與財政部等相關部會第一時間已掌握業者反映，若廠商遭遇上述情形，可提供有關資訊給經濟部貿易局，以利協助、處理。

財政部關務署指出，8月5日曾接獲1家業者請求協助，其貨物在中國發生通關障礙，中國海關要求相關文件上，Taiwan後面要加China。

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關務署官員表示，此個案是被要求在交易文件加上中國，不是貨品上的產地標示；獲悉後，關務署立即聯絡中方窗口，雖未立即得到回覆，但持續關注、追蹤，對方並於8月23日通知已通關。

關務署官員指出，經濟部貿易局將個案轉至海關協處，關務署就立刻向中方聯繫，但受理進度主要端視中方；除上述這個案子回覆通關放行，另有5案遇到類似情況請求協處，關務署會繼續追蹤，盡力協助。（編輯：郭無患）1110910