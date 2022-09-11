台股暫止跌回升 美經濟數據、FOMC會議牽動後市

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（中央社記者賴言曦台北11日電）法人指出，本週美國將公布多項經濟數據，FOMC也將在9月下旬召開會議，國內市場並將留意台積電15日將除息。不過市場共識美國9月升息3碼機率逾8成，預期在逐步消化資金緊縮訊息後，資金後續有望歸隊。

中秋連假前，台股因為長假效應，交易量能下滑，走勢保守，雖然8日指數勁揚173.37點，上漲1.2%，但週線仍連3黑，全週下跌89.62點，週線跌幅0.61%，單日日均量新台幣1957.83億元，不足2000億元，指數仍在各天期均線之下。

三大法人資金動向，投信上週持續加碼台股52.89億元，將連續買超週數推進至第12週，連續買超台股天數來到55天；外資持續撤出台股，上週賣超台股233.73億元，連續第6週站在賣方，累計今年賣超台股1.15兆元；自營商第4週站在賣方，提款93.88億元。三大法人上週合計賣超274.72億元。

安聯投信台股團隊指出，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）兩週前打破市場對9月升息幅度走緩的預期，全球股市再陷泥淖，原本處在庫存調整與需求變化陰影下的台股，回測7月上旬支撐區；觀察9月以來，電子類股跌幅較大，半導體與航運類股領跌大盤，類股中僅光學鏡片與水泥股勉強走高。

展望本週市場重點，觀察台積電15日除息的填息力道、東和鋼鐵、台產、台達電、北極星藥業-KY、亞泥、宏普等上市公司將陸續舉辦法人說明會；另外中租-KY則將召開股東臨時會，2022產業戰略高峰論壇也將在13日登場，包含和碩董事長童子賢、台灣中油董事長李順欽、兆豐金控董事長張兆順等人將出席，發表對市場的看法。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，中秋過後，本週即將面對美國公布8月消費者物價指數（CPI）、就業、零售銷售等數據，而9月下旬聯邦公開市場委員會（FOMC）會議即將召開，包括通膨、就業等走勢都將成為聯準會資金緊縮力道的考量。

根據芝加哥商品交易所集團（CME）最新Fedwatch數據，目前市場共識9月升息3碼的機率超過8成；廖炳焜認為，預期市場在逐步消化資金緊縮訊息後，中秋過後資金有望歸隊，且在各項變數逐漸塵埃落定後，有助於台股走勢回穩，進而展開反彈格局。

過往中國金九銀十題材替台股第4季旺季暖身，但廖炳焜指出，今年在全球景氣下修、科技產業庫存水位升高等影響下，旺季題材效應可能無法如往年高度表現，但蘋概股族群仍可持續留意，且蘋果這次新機售價並未調升，市場認為有利提振銷售量，力抗通膨對消費力道的影響性，對蘋果概念股為一大利多。

觀察台股資金面，安聯投信台股團隊表示，雖然美元指數持續走高與外資賣超兩者間存有一定關聯，但實際上，外資賣超力道變化與基本面變化的關聯度更高，因此關鍵還是宜先以基本面為判斷，美元指數走勢為輔；現階段，台股雖面臨較大壓力，但要解決問題，仍需待基本面的好轉，短期建議先觀察美國聯準會政策變化。（編輯：蘇志宗）1110911