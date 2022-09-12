PChome新執行長首項改革 優化電子郵件與文書系統

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（中央社記者吳家豪台北12日電）電商業者PChome網路家庭集團新執行長張瑜珊8月16日走馬上任，她在中秋節前發出員工內部信指出，推動的第一項改革是優化電子郵件與文書作業系統，並承諾會與員工定期分享公司現況和改變、目標和成果。

網家面臨同業momo富邦媒、蝦皮購物激烈競爭，近2年獲利不佳、營收下滑，光是今年7月就有前總經理暨執行長蔡凱文、前獨立董事黃麗燕、技術長陳俊仰等3名高層離職。張瑜珊上任後，內部員工和外部法人都期待借重她曾任職於Google、社群電商平台「媽咪愛」的經驗，帶來改革契機。

張瑜珊在內部信提及網家轉型變革之路，正在進行中的包括最被用戶抱怨的介面不友善，以及員工困擾已久的內部多個電子郵件信箱、文書作業系統冗贅重複等。許多員工提到公司有3個電子郵件信箱，收發信或內外聯繫時不確定需用哪個信箱，也深怕漏信，嚴重影響工作效率和溝通。

張瑜珊與MIS（管理資訊系統）團隊及主管評估後，決定從Microsoft 365系統轉換為G Suite，除了可減少電子郵件帳號量，G Suite的線上共同編輯功能也可減少文件多個版本修改不一致或誤傳問題，還能將轉換系統後省下的成本挪做其他的改善專案。

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除了在信件中引用MIS團隊的說法，大篇幅說明系統轉換目的和配套方式外，張瑜珊也在信件最後強調，網家22年打下的龐大用戶基礎及信任是寶貴資產，需要積極且快速回應消費者對網家的指教和期待。她希望員工做好已經啟動的各項改善專案，「相信我們一步步往前邁進，很快會看到正向的改變」。

張瑜珊說，她知道員工急切地希望了解網家啟動哪些改變與設定的目標，以及如何共同創造網家的正向企業文化，因此將定期與所有員工公開透明的分享所有公司現況與改變、目標與成果，請員工期待更多元的內部溝通活動。（編輯：楊蘭軒）1110912