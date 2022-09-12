若氣價成本續上揚 中油李順欽：年底累虧恐逾1800億

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）台灣中油董事長李順欽今天受訪指出，受到俄烏戰爭影響，目前國際天然氣價格變化大，處於不穩定狀態，天然氣價格牽動著中油財務狀況，若天然氣成本持續增加，今年中油累計虧損，恐怕會比先前預估的新台幣1800億元還多。

經濟部長王美花、李順欽今天出席由中油、歐洲在台商務協會（ECCT）共同舉辦的「2050淨零：最佳實踐報告書」發表記者會並致詞，兩人於會後接受媒體聯訪。

媒體提問，俄羅斯對歐盟斷供天然氣，是否會影響中油財務狀況？王美花表示，首先，俄國斷供歐盟，的確造成歐盟天然氣供應緊張，不過，台灣天然氣購買來源沒問題。

王美花進一步說，但是天然氣價格有其統一公式與做法，由於俄烏戰爭導致天然氣價格居於高點，讓中油、台電為了穩定國內物價、電價承擔較多責任，政府會再與中油、台電商議。

媒體接著提問，因國際天然氣成本增加，是否仍預估中油到年底累虧1800億元？李順欽兩度回答表示「會更多」，並強調具體虧損有多少，都要看天然氣價格。

李順欽解釋，目前天然氣價格變化非常大，不是暴漲就是暴跌，處於非常不穩定的狀態，這也導致中油公司的財務狀況，得看天然氣價格變化的狀況決定。

李順欽7月時受訪指出，中油因扛政策任務，目前持續虧損，統計今年1至6月，天然氣、汽柴油、LPG等共吸收1284億元，他也預測截至年底，若扣掉油品獲利200億元，累虧恐攀至1800億元。（編輯：潘羿菁）1110912