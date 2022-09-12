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外資青睞航運金融等族群 投信連56個交易日買超

2022/9/12 17:52
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（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天大漲224.01點，收在14807.43點，三大法人同步買超，投信連56個交易日買超，續創台股紀錄，外資也由賣轉買，航運股、面板股、金融股等受到外資青睞。

台股加權指數終場上漲224.01點，收在14807.43點，漲幅1.54%，成交金額來到1844.73億元。

三大法人同步買超，合計買超147.35億元。其中，自營商買超21.86億元，投信買超13.37億元，外資及陸資買超112.12億元。

其中，投信連56個交易日買超，續創台股紀錄，外資也由賣轉買。

外資買超排行中，第一名為群長榮航，第二名為聯電、第三名為中鋼，分別買超逾2.5萬張、1.4萬張、1.3萬張，其次依序為陽明、群創、玉山金、元大金、華航、永豐金、新光金。顯示航空、航運股、面板股、金融股等受到外資青睞。

根據外資賣超前10名個股，第一名為元大台灣50反1，賣超逾1.5萬張，其次依序為大同、元大滬深300正2、中興電、統一實、東陽、威強電、中華、台中銀、全友，顯示電子股與避險ETF等為外資調節重點。（編輯：潘羿菁）1110912

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三大法人買超台股147.35億元