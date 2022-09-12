央行升息打通膨不遺餘力 亞股收高

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（中央社香港12日綜合外電報導）受到美國與歐洲股市上週結尾勁揚加持，亞洲股市今天收盤上漲。主要由於投資人已經預期，央行還會繼續升息來壓制通貨膨脹。

法新社報導，歐洲中央銀行（ECB）上週歷史性升息75個基點（3碼），歐元兌美元匯價持續升值。市場人士預期，歐洲央行10月還會進行類似幅度升息。

本週全球市場人士將密切關注預定明天公布的美國8月通膨數據，消費者物價指數（CPI）漲幅預測將略降至8%，但仍然遠高於美國聯邦準備理事會（Fed）的2%目標。

股市交易商預料，聯準會連續2度升息3碼後，下週將再度大幅調高利率。

不過，盛寶金融（Saxo Capital Markets）策略師查納納（Charu Chanana）接受彭博電視台（Bloomberg Television）訪問時提醒，市場恐怕較為擔憂美國通膨數據意外下降，美元可能因此進一步走貶。

東京股市今天受到日圓貶值激勵，收盤勁揚1.2%，由科技類股領漲；雪梨、新加坡、台北、威靈頓、曼谷與雅加達股市同樣收高。上海、香港與首爾股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110912