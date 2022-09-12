保健食品銷售回溫 葡萄王、麗彤8月營收年增雙位數

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）葡萄王生技受到多款保健新品上市帶動8月營收新台幣8.38億元，年增11.92%，為歷年同期新高；麗彤生醫8月營收則是年增14%。

葡萄王累計前8月營收64.05億元，年增5.25%，單月及累計皆為歷年同期新高。三大事業體營收全數成長，母公司台灣葡萄王、子公司葡眾都有雙位數成長力道，上海葡萄王自復工後，營運復甦轉正。

葡萄王表示，接下來葡眾進入活動高峰期，加上台灣葡萄王近期拓展企業多元化經營HDMO客製代工新商業模式，集團下半年度營運動能看升，將有所突破可望再寫佳績。

觀察各事業體表現，母公司台灣葡萄王8月營收年增25.47%，累計前8月較去年同期成長近14%。夏季飲料市場旺季加上暑假出遊潮，帶動全系列飲品銷售動能強勁，較同期成長超過50%。籌備已久的新通路，特規保健品也將在9月中上架，可望為營收注入新動能。

代工業務持續暢旺，8月業績年成長近50%，目前訂單排程已達第4季，海外市場需求續強，代工占比可望持續拉高。

子公司葡眾8月份年度首發新品「芯潤飲」上市，帶動單月營收年增10.67%，累計1至8月年增10.06%。

葡萄王表示，上海葡萄王告別封城陰霾，8月營收轉正年增6.15%，目前整體營運及訂單情況穩定，年底前年減幅度可望再縮減。後續將持續關注疫情管制及限電對於供應鏈及市場可能帶來的影響，積極應對環境的變化，穩健中求發展。

醫美保養保健品品牌廠麗彤生醫8月合併營收1.6億元，月增20%、年增14%，主要受惠線上保健品銷售明顯回升，累計1至8月合併營收12億元，年增率6%。

麗彤表示，第4季看好年底傳統旺季，將擴大產品線，隨著DV皮膚管理中心新竹館開幕，營收動能挹注，全年營運正向發展可期。（編輯：潘羿菁）1110912