童子賢：台灣應打造半導體之外的產業聚落

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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，台灣過去成功扶植半導體產業，但現在從學生開始，接軌國際的意願和數量都大幅降低，變成「文化入超國、半導體出超國」，小心吃老本，應效法好萊塢打造產業聚落。

童子賢今天參加經濟日報舉辦的2022產業戰略高峰論壇，以「如何創造全球競爭力」為題發表演講。

他說，美國加州幾乎沒有重工業或製造業，但加州2021年產值高達3.6兆美元（約新台幣111兆元），可視為世界第5大經濟體，僅次於美國、中國、日本、德國。加州產業大部分都是動腦、演出性質，包含科技、影視、創意、生醫、農業等；以好萊塢為例，外銷比重高達60%至65%，毛利非常高。

童子賢認為，要形成產業聚落、打造全球競爭力，除了人才、技術、資金外，也要注意背後代表的文化與社會狀態，還要思考法規及產業面否有利於從創業進展到形成產品和商業模式。

童子賢指出，很多人不懂台灣晶圓代工產業為何這麼強，在疫情後對全球影響舉足輕重。如果有人希望台積電去設廠，卻無法提供無塵室建造、無塵衣清洗等配套，產業聚落肯定做不起來，因為成本會暴增，出貨也可能延誤。

他說，台灣半導體產業形成人才、技術、上下游的聚落也不容易，主要是透過禮賢下士、招商引資，過去為了招攬人才而設立實驗學校，讓國際人才的子女上學，無後顧之憂。但現在台灣從學生開始接軌國際的意願和數量大幅降低，「小心吃老本」。

童子賢說，過去台灣發展半導體產業政策，到現在證明非常成功，開花結果在最近10、20年，如同前人種樹、後人乘涼，未來如果還要有樹可以乘涼，這一代的人要思考該播下什麼種子，別讓台灣競爭力只能仰賴以前建立的策略。

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童子賢表示，台灣半導體產值今年預估將突破新台幣4.8兆元，義大利時尚流行產業產值也接近這個數字。米蘭時尚週每年吸引超過1200萬人參與、到當地觀光；美國拉斯維加斯逐漸發展商業展覽、親子娛樂、觀光美食、購物，取代博弈成為主要收入。台灣應該思考城市競爭力，讓產業不要集中在半導體。

童子賢說，台灣已經變成「文化入超國、半導體出超國」，如果希望台灣城市、經濟跟國際接軌，可以思考效法好萊塢影視產業聚落的形成。台灣可以不只有現在發光發熱的產業，還可以從很多方面創造具有台灣特色的城市競爭力。（編輯：翟思嘉）1110913