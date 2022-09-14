國科會：公私部門集思廣益 助產業上下游淨零轉型

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）為因應全球2050淨零轉型趨勢，國科會主委吳政忠今天指出，政府推動淨零科技協助產業轉型，需民間產業集思廣益，國科會將整合各部會，協助產業上下游邁向淨零轉型。

國家科學及技術委員會發布新聞稿指出，今天起連續舉辦3場「淨零科技發展民間交流座談會」，分別就產業轉型、能源轉型、社會與生活轉型，與民間及產業代表共商如何以公私協力投入淨零科技研發。

國科會說明，因應全球淨零排放趨勢，台灣設定的路徑為推動能源、產業、生活、社會4大轉型，以及科技研發、氣候法制兩大治理基礎，盼透過此座談，達到以科技研發協助落實淨零轉型的目標。

吳政忠在會中表示，政府推動淨零科技協助產業轉型，需要民間產業一起集思廣益，共商台灣淨零科技發展的布局，國科會將整合各部會，協助產業上下游邁向淨零轉型。

國科會指出，會中產業代表分享不同產業推動淨零排放的做法與成果，可見台灣許多重要產業，已開始提早因應國際淨零排放的需求。

此外，針對台灣的淨零科技發展布局，多位產業代表也指出，淨零科技發展應結合產業全生命週期，透過「以終為始」的模式，讓淨零科技能順利串連產業上下游。

中小企業與會代表表示，淨零排放對中小企業的衝擊，特別是碳盤查與減碳做法等，都需政府協助，盼政府協助降低減碳進入門檻。

至於新能源科技發展，產業代表建議政府應積極投入研發地熱、海洋能、氫能等新能源，以提早因應現有再生能源未來的發展限制，並解決新能源利用所需的基礎建設、效率提升、安全性等挑戰。

國科會說明，這次國科會邀請產業進行座談會，是從產業轉型出發，並邀請石化、鋼鐵、電子、營造、數位，以及中小企業等跨領域產業界代表與會。（編輯：張均懋）1110914