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退休理財 基富通：每年領4%生活費搭配基金抗通膨

2022/9/15 12:39
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（中央社記者潘智義台北15日電）基富通證券總經理王浩宇今天表示，2020年起台灣退休人數連續5年都超越10萬人，建議退休金用度可採美國學者理論，每年從退休金中提領生活費不超過4%，再投資穩健型基金抗通膨。

王浩宇透過新聞稿指出，美國學者班根（William Bengen）的4%法則，除可以支應退休生活無虞，也可用來計算退休金該準備多少。例如退休後預計每月花費新台幣3萬元，一年即36萬元，除以4%，得到900萬元，就是應當準備的退休金。

根據主計總處統計，2020年台灣退休人數達10.3萬人，創下連續5年都超越10萬人的紀錄，顯示高齡化社會的時代已經來臨。

王浩宇強調，做好退休準備，是每位國人刻不容緩的重要課題，想要安穩的退休生活，應該學會兩大招術。

他解釋，採用第一招4%法則，面對通膨高漲，「實務上」晚年仍有可能流落街頭，因此還需第2招專門對付通貨膨脹。若每年物價以2%均速增長，退休後第一年的生活費36萬元，第2年變成36.7萬，依此循環下去，第7年超過40萬元、第10年43萬元，退休金很快將被提領殆盡。所以僅有4%法則不夠，還要慎防通膨怪獸。

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如何打敗通膨怪獸，他建議的第2招，可將退休金投入變現性高，回報穩健或能夠創造現金流的資產，如高股息基金或債券基金。投資人可依照投資區域、基金組別風險等級、過去績效表現等條件，篩選出符合需求的基金。

假設退休者選擇的基金含息年化報酬率3%，依照4%法則提領，並以每年2%的通膨率增加，上述900萬元的退休金經過20年提領，還有433萬元的餘額，可持續提領到第30年，享受安穩的退休生活。（編輯：張良知）1110915

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