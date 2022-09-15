寬頻競爭白熱化 有線電視系統合推品牌搶市

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（中央社記者蘇思云台北15日電）疫情帶動家用寬頻服務穩定成長，NCC統計國內固網寬頻上網用戶數7月底已達644萬戶，看準寬頻商機，大豐電跟台灣寬頻通訊（TBC）宣布合推「大大寬頻」品牌，中嘉寬頻也推出限時升速方案。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至7月底，國內固網寬頻上網用戶數已達到644萬戶。其中，有線電視寬頻上網用戶達210萬戶、FTTX光纖上網用戶突破408萬戶，自2020年起至今都已成長20至30萬戶，在此趨勢下，各大有線電視業者紛紛力推寬頻服務，搶攻市場滲透率。

有線電視及寬頻業者大豐有線電視（大豐電）今天宣布即日起跟TBC將以「大大寬頻」為共同品牌推動家用寬頻服務。大豐電表示，大大寬頻同步釋出全新品牌LOGO設計，保留原先大豐的紅色並融入代表TBC的橘色，展現出更年輕化的品牌色調。

大大寬頻以穩定的光纖網路服務，普及率不斷提升，截至8月底總戶數已超過13.2萬戶，滲透率達近6成；TBC在經營區域內的寬頻戶數也達到30.3萬戶，滲透率朝5成邁進。

大豐電董事長張銘志表示，大豐花費多年時間及建置成本致力於全面鋪設FTTH光纖到戶網路架構，大大寬頻推出t.Gateway 4K雙模機上盒已獲得Amazon Prime Video影音服務獨家認證，旗下用戶將可以用此款機上盒專享Amazon影音服務。未來將攜手TBC，以共同的寬頻品牌，持續努力推出更全面的數位化服務。

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中嘉寬頻表示，近來居家辦公、遠距教學及影音娛樂等需求，促使民眾申辦300M以上光纖上網比例持續攀升，截至今年8月底，申裝300M速率的用戶占比較去年同期增加近10%，顯示民眾對於家用寬頻的網速重視程度更甚過往。

中嘉寬頻也在9月祭出7天的限時升速優惠方案，在9月13日到9月19日間，新申辦300M速率指定方案，合約期間內就可免費升速到500M。（編輯：林淑媛）1110915