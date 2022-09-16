貨櫃運價連14跌 惟跌幅較上週收斂

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（中央社記者賴言曦台北16日電）本週最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌9.7%，雖然跌幅較上週收斂，但美西、美東線將面臨3000美元、7000美元的運價整數關卡保衛戰。

市場先前曾期待，美國鐵路工會罷工會為近期直直落的海運價格帶來支撐，國內貨攬業者指出，罷工雖不能使運價走揚，但至少能提供止跌支撐，且罷工將加劇美國內陸運輸不佳問題，可能會帶來部分海運轉空運的效應。

然而隨著美國政府15日與勞資雙方斡旋後達成臨時協議，鐵路工會罷工問題暫歇，今天上海航運交易所公布的SCFI連14週走跌，美西線每FEU（40呎櫃）跌到3050美元、跌幅12.4%，美東線每FEU降到7176美元，跌幅7.6%。

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摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時指出，海運價格走跌主因是需求不振，由於美國通膨仍高，各大零售商第2季財報也提到，高庫存問題要等感恩節消費旺季後才能有效去化，導致近期拉貨動能放緩。

但他認為，雖然海運價格持續走跌，但現在的人工、燃油等成本高昂，運費要大幅降至2020年疫情前水準的機率不大，且航商可透過控制船班，與聯盟合作調配航班等方式，為運價提供支撐。（編輯：趙蔚蘭）1110916