凱銳光電進駐高雄「智造基地」 投資11.7億建廠
（中央社記者曾以寧高雄17日電）車載娛樂顯示系統大廠凱銳光電將進駐前鎮科技產業園區，建置生產廠房及研發測試驗證辦公室，總投資額達11.7億元，估可創造200個就業機會，更可望與產業鏈夥伴企業深化合作。
高雄市副市長羅達生今天透過新聞稿指出，市長陳其邁上任2年內積極推動開發與啟動包括仁武、亞灣、楠梓及橋科等4大園區，已開發及規畫的總面積超過600公頃，並活化既有園區，創造空間引進更多業者，增加產值與就業人數，有助強化高雄科技廊帶發展，高雄智造基地更是公部門產業更新首例。
羅達生昨天並在開幕典禮上感謝凱銳投資高雄、帶來更多就業機會，並指出，凱銳投入車載娛樂設備，同時鴻海也決定把電動車製造與研發落腳高雄，電動車產業發展體系未來有很多合作機會，市府會為廠商做最好的服務與提供優質環境，協助產業深耕發展。
凱銳光電董事長林傳凱說，凱銳專精打造符合國際高階車廠品質車載娛樂系統，進駐前鎮科技產業園區成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房、前瞻車用影音娛樂智慧聯網顯示器產品研發和品質測試驗證辦公室，將新增約200人就業機會，期待未來與夥伴企業持續合作，開拓更多商機。
經濟部加工處長楊伯耕指出，加工處執行24億元前瞻計畫特別預算更新前鎮科技產業園區老舊廠房，興建2棟標準廠房與1棟聯合辦公大樓，打造前瞻智造基地，已於今年2月完工，預計5年內園區產值可達1200億元，創造2萬6000個就業機會，帶動供應鏈1000億元以上週邊效益，打造高階製造及科研發展重鎮。
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，前鎮科技產業園區已從過去勞力密集產業，轉變為創新、高效及高值化高科技產業。這次前瞻創新大樓招商包括緯創集團高雄晶傑達、凱銳光電、瑞儀光電、美商安天德、台灣檢驗、樂業生技、博士電子科技及日商台灣晶端顯示等8家廠商進駐，將是高雄推動產業轉型重要引擎之一。（編輯：黃世雅）1110917
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