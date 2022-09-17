凱銳光電進駐高雄「智造基地」 投資11.7億建廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

車載娛樂顯示系統大廠凱銳光電成立高雄分公司，將斥資在高雄前鎮科技產業園區建置生產廠房及研發測試驗證辦公室，16日舉行高雄廠開幕剪綵儀式，高雄市副市長羅達生（左4）、經發局長廖泰翔（左2）等人出席。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）車載娛樂顯示系統大廠凱銳光電將進駐前鎮科技產業園區，建置生產廠房及研發測試驗證辦公室，總投資額達11.7億元，估可創造200個就業機會，更可望與產業鏈夥伴企業深化合作。

高雄市副市長羅達生今天透過新聞稿指出，市長陳其邁上任2年內積極推動開發與啟動包括仁武、亞灣、楠梓及橋科等4大園區，已開發及規畫的總面積超過600公頃，並活化既有園區，創造空間引進更多業者，增加產值與就業人數，有助強化高雄科技廊帶發展，高雄智造基地更是公部門產業更新首例。

羅達生昨天並在開幕典禮上感謝凱銳投資高雄、帶來更多就業機會，並指出，凱銳投入車載娛樂設備，同時鴻海也決定把電動車製造與研發落腳高雄，電動車產業發展體系未來有很多合作機會，市府會為廠商做最好的服務與提供優質環境，協助產業深耕發展。

凱銳光電董事長林傳凱說，凱銳專精打造符合國際高階車廠品質車載娛樂系統，進駐前鎮科技產業園區成立高雄分公司，預計投資11.7億元打造生產製造廠房、前瞻車用影音娛樂智慧聯網顯示器產品研發和品質測試驗證辦公室，將新增約200人就業機會，期待未來與夥伴企業持續合作，開拓更多商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部加工處長楊伯耕指出，加工處執行24億元前瞻計畫特別預算更新前鎮科技產業園區老舊廠房，興建2棟標準廠房與1棟聯合辦公大樓，打造前瞻智造基地，已於今年2月完工，預計5年內園區產值可達1200億元，創造2萬6000個就業機會，帶動供應鏈1000億元以上週邊效益，打造高階製造及科研發展重鎮。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，前鎮科技產業園區已從過去勞力密集產業，轉變為創新、高效及高值化高科技產業。這次前瞻創新大樓招商包括緯創集團高雄晶傑達、凱銳光電、瑞儀光電、美商安天德、台灣檢驗、樂業生技、博士電子科技及日商台灣晶端顯示等8家廠商進駐，將是高雄推動產業轉型重要引擎之一。（編輯：黃世雅）1110917