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台東強震花蓮多處傳災情 玉里鎮明天停班停課
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花東地震災損 財部：稅捐稽徵機關協助申報稅捐減免

2022/9/18 17:35
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（中央社記者曾智怡台北18日電）台東縣池上鄉今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，並持續有餘震。財政部表示，近日花東地區頻繁發生地震造成民眾財產損失，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免。

財政部表示，提供所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目的減免規定，並提醒納稅義務人，防疫期間請多加利用財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免，以減少接觸染疫風險。

財政部指出，納稅義務人如對於災害損失稅捐減免規定或申報（請）方式有不明瞭之處，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢，或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321，將有專人解說。

根據中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。（編輯：蘇志宗）1110918

陳國昌
台東6.8地震 經部：水庫單位、油氣業者回報無災損 台東6.8地震 總統：中央防災一級開設 民眾注意餘震
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