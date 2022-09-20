明基醫下半年營運審慎樂觀 醫療耗材海外成長看俏

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）明基醫董事長楊宏培表示，上半年營收及EPS雙創新，後續將以優化現有事業、放大醫療服務規模、布局智慧醫療為3大重要策略，下半年營運審慎樂觀，醫療耗材海外成長看俏，全年營運將續創新高。

明基醫今天舉行線上法人說明會，說明上半年營運成果與下半年展望。受惠於疫情需求強勁，加上新併購企業展現合併效應，上半年營收來到新台幣14.17億元，年增112%；歸屬母公司業主淨利1.23億元，年增大幅成長1387%，上半年每股純益2.75元，已超越去年全年，營收獲利創下歷史新高，看好全年可望締建新猷。

第2季營收8.02億，季增30%、年增138%，營收已連續3個季度創下歷史新高紀錄；第2季歸屬母公司業主淨利3490萬元，年增938%，單季每股盈餘0.78元。

展望下半年營運，楊宏培表示，全球醫療器材市場穩定成長，加上防疫已形成常態需求，對下半年營運仍抱持審慎樂觀的態度，預估全年營收、獲利可望持續成長。

明基三豐將以優化現有事業、放大醫療服務規模、布局智慧醫療為三大贏的策略，持續擴大營運規模。明基三豐總經理管新寶表示，明基三豐深耕醫療設備、醫用耗材與醫療服務3大領域，上半年醫療設備類，雖因海外封城、開工與訂單遞延略受影響，但受惠於疫情，醫用耗材類因海內外緊急醫療需求，營收年增136%；醫療服務類有今年初加入版圖的醫療管理事業以及藥局通路，受惠此波疫情防疫物資與保健商品的大量需求，帶動旗下整體事業成長，營收年增254%。

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管新寶表示，預估今年耗材部份營收占比有機會超過20%，由於新增加的品項毛利率較高，逼近3成水準，有助整體耗材事業毛利率提升。管新寶指出，上半年在防疫產品部份有很大進展，其中高檔口罩毛利率貢獻很好；海外市場下半年也可望持續成長，包括東南亞、東歐及大陸都會有不錯的成長動能。

至於醫療服務部份，除了口腔數位牙科軟硬體、3D透明牙套外，明基醫也朝向智慧藥局發展，目前已建置6家門市，營收貢獻還在個位數，但看好未來有很大成長空間。（編輯：郭無患）1110920