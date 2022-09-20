更審改判前董事長勝訴 富驛-KY：不影響經營權

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（中央社記者江明晏台北20日電）針對報載「更審逆轉改判前董座侯尊中勝訴」一事，富驛-KY指出，雖然更一審判決認為侯尊中有第3屆董總委任關係存在，但公司迄今已由第6屆董事經營，故對經營權、財務及業務均無影響。

針對中時新聞網「富驛酒店經營權官司 前董座侯尊中逆轉勝」；東森新聞雲報導「富驛酒店經營權之爭 更審逆轉改判前董座侯尊中勝訴」等報導，富驛-KY今天發布重訊表示，公司尚未收到判決，對於更一審判決，將會在收到判決書後，依判決理由研議後續處理方式。

富驛-KY指出，雖然更一審判決認為侯尊中自106年3月28日起至同年9月15日止與公司有第3屆董事長、總經理委任關係存在，然該爭議僅屬第3屆董事會內部爭議，而106年9月15日改選第四屆董監事經營，侯尊中就此已敗訴確定，且迄今已由第6屆董事經營，故更一審判決對於公司經營權、財務及業務均無任何影響，更遑論更一審判決對於侯尊中其他主張均駁回上訴，且判決尚未確定。

富驛-KY補充說明，前任董事長侯尊中針對董事會前於民國106年3月間改選解任其董事長、總經理等職務，以及股東會於106年9月15日全面改選第4屆董監事，解任其第3屆董事職務等事實，共起訴請求第一，106年3月28日董事會決議不成立或無效；第二，106年3月29日、同年4月25日、同年5月9日、同年5月15日等董事會決議無效；第三，確認其自106年3月28日起至同年9月15日止之董事長、總經理委任關係存在；第四，請求確認106年9月15日全面改選第四屆董監事等決議不成立、無效或撤銷。

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富驛-KY強調，關於全面改選第4屆董監事，侯尊中因喪失第3屆董事身分，故起訴請求確認決議不成立、無效或撤銷等訴訟，已經台灣臺北地方法院106訴字第4224號判決敗訴，經侯尊中上訴後，復經台灣高等法院107年度上字第1258號判決駁回上訴，侯尊中上訴三審，日前再經最高法院111年度台上字第144號判決駁回上訴，全案侯尊中敗訴確定，富驛-KY至此已無任何經營權爭議。

至於前述第一至第三部分，富驛-KY表示，一、二審均判決侯尊中全部敗訴，案經最高法院發回後，台灣高等法院111年度上更一字第67號判決（下稱更一審判決）認為第三點成立，即侯尊中自106年3月28日起至同年9月15日止與公司有董事長、總經理委任關係，但關於第一及第二除了106年3月29日決議以外等請求，更一審持續駁回。（編輯：林興盟）1110920