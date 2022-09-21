和潤電能：今年太陽能發電100MW目標 可望順利達成

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（中央社記者潘智義台北21日電）和潤企業及和潤電能董事長劉源森今天表示，和潤電能今年5月開業，全年太陽能發電100MW（百萬瓦）目標可望達成，與法商雷克電能合作是第一個跨國合作，也是第一次做漁電共生。

劉源森在太陽能案場併購暨戰略合作簽約儀式指出，與法商夏爾特拉集團雷克電能公司跨國合作，共同投資新型態漁電共生太陽能案場，共有4個案場，其中3個已完工運作。

他說，此次與雷克電能合作太陽能電廠，範圍包括養殖業地面、水面、室內、屋頂，也有與水產養殖實驗所合作，透過學習了解哪種型態最合適台灣的太陽能市場；目前整體發電量已近今年發電目標100MW，還有400MW的案子正在談。

另外，和潤與雷克本次合作漁電共生案場有地面型、水面型、屋頂型，分別位於雲林及台南，由和潤電能出資併購雷克電能旗下4座案場90%股權，並與行政院農業委員會水產試驗所合作養殖、出租，裝置容量達5MW，預估年發電量可達600萬度以上。

雷克電能台灣分公司總經理葉士德指出，來台投資太陽能電廠以興建為主軸，完工的電廠包括自營、出售、與其他廠商合資經營等各種形態，也包括後續運作維護；與和潤合作的案場包括台西水試所、雲林麥寮、台南七股等案場。

劉源森說，和潤電能以全方位綠能服務為發展策略，業務範疇包括創能、儲能、用能、綠能融資等，積極發展綠色能源服務，期望推動能源轉型。創能業務目前持有太陽能光電案場數已達51場，年底建置容量將挑戰100MW。

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他表示，太陽能發電與台電簽約20年，考量建置及維運成本後，後10年都屬獲利階段。

他指出，儲能業務透過投資儲能系統，積極參與台電調頻備轉服務（AFC），儲能案場皆採韓國軍用級KOKAM國際級電池盤；用能業務則與士電投資充電樁營運商（CPO）公司，同步布建快慢充電樁，看好未來電動車市場，除與和泰車合作外，並與主要電動機車業者洽談合作機會。（編輯：張良知）1110921