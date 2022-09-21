漢翔、奇異 燃氣渦輪發電機組合作延長3年

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（中央社記者賴言曦台北21日電）漢翔公司今天在台中總部與奇異公司（GE Gas Power）簽署燃氣渦輪快速發電機組代理延長3年的合作協議儀式；雙方將延長合作關係，持續努力拓展國內燃氣渦輪快速發電機組市場。

漢翔今天透過新聞稿表示，漢翔與奇異公司現正攜手於台電通霄電廠、中油永安廠建置燃氣渦輪發電機組，未來可藉此成功案例，在國內協助更多企業將燃煤發電機組汰換為燃氣機組。

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漢翔指出，這次雙方簽署協議的燃氣渦輪發電機組，搭配航改型渦輪引擎，已廣泛應用於船舶主機及工業發電等領域，可於10分鐘內完成啟動，也可當日多次起停，有效解決尖峰用電及電力不足的困境，且這類引擎除可燃燒天然氣外，也能混合氫氣作為發電燃料，相較於傳統的燃煤，可減少二氧化碳的排放。

漢翔為響應國家能源轉型政策，積極布局新能源，漢翔表示，目前儲能系統沙鹿第2案場、岡山第3案場規劃建置中，正式上線後可提供更多電力容量，使電網穩定運作，若遇有突發事故時，能立即供電，至於沼氣微渦輪發電業務則持續與國內環保機關、畜牧業、石化業等合作，增加台灣綠色競爭力。（編輯：蘇志宗）1110921