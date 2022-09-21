更多編輯台推薦新聞：
研究估2060年全球3/4成人超重 醫療費、生產力損失衝擊全球經濟
國際

研究估2060年全球3/4成人超重 醫療費、生產力損失衝擊全球經濟

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花東鐵路搶修 台鐵花蓮至鳳林、富里至台東明天復駛
首頁 / 產經

漢翔、奇異 燃氣渦輪發電機組合作延長3年

2022/9/21 19:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）漢翔公司今天在台中總部與奇異公司（GE Gas Power）簽署燃氣渦輪快速發電機組代理延長3年的合作協議儀式；雙方將延長合作關係，持續努力拓展國內燃氣渦輪快速發電機組市場。

漢翔今天透過新聞稿表示，漢翔與奇異公司現正攜手於台電通霄電廠、中油永安廠建置燃氣渦輪發電機組，未來可藉此成功案例，在國內協助更多企業將燃煤發電機組汰換為燃氣機組。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漢翔指出，這次雙方簽署協議的燃氣渦輪發電機組，搭配航改型渦輪引擎，已廣泛應用於船舶主機及工業發電等領域，可於10分鐘內完成啟動，也可當日多次起停，有效解決尖峰用電及電力不足的困境，且這類引擎除可燃燒天然氣外，也能混合氫氣作為發電燃料，相較於傳統的燃煤，可減少二氧化碳的排放。

漢翔為響應國家能源轉型政策，積極布局新能源，漢翔表示，目前儲能系統沙鹿第2案場、岡山第3案場規劃建置中，正式上線後可提供更多電力容量，使電網穩定運作，若遇有突發事故時，能立即供電，至於沼氣微渦輪發電業務則持續與國內環保機關、畜牧業、石化業等合作，增加台灣綠色競爭力。（編輯：蘇志宗）1110921

漢翔公司
傳中科院百億投資岡山引擎製造中心 漢翔：無此事 漢翔與勞斯萊斯簽意向書 承製新航空發動機核心零件
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族