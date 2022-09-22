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俄羅斯徵召30萬大軍 專家解析蒲亭動員令打什麼算盤
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中鴻10月內銷熱軋、冷軋平盤 鍍鋅每噸漲800元

2022/9/22 16:03
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（中央社記者賴言曦台北22日電）中鴻表示，為適度反映流通行情，提振市場信心，10月內銷盤價為熱軋、冷軋平盤，鍍鋅鋼品每噸漲新台幣800元；11月外銷盤價依產品及地區別，每噸漲0到15美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻透過新聞稿說明，總體經濟方面，美國聯準會（Fed）升息態度出乎市場預期強硬，造成世界經濟衰退疑慮未除。

供給方面，中鴻指出，歐洲受能源危機衝擊，包含ArcelorMittal等鋼廠陸續宣布關閉部分產能及提價，以應對高漲的能源及煉鋼成本；另美國鋼廠Nucor也宣布調漲，美國鋼鐵公司US Steel則暫停部分高爐生產。

中鴻提到，韓國浦項鋼廠（POSCO）受颱風侵襲生產受阻，雖高爐已陸續復產，但軋鋼設備受損嚴重，預計影響仍達數月；且據9月16日中國國家統計局數據顯示，8月粗鋼日均產量270.5萬噸，仍處低水位。

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需求部分，中鴻分析，近期中國各地方政府在國務院要求下，明顯加快基建施工進程，預計10月16日二十大會議召開後，將加大經濟刺激力道，提振用鋼需求釋出。

中鴻認為，總體來看，目前亞洲指標鋼廠相繼開出平盤，第4季整體供給趨緊，加上進入傳統旺季，預計鋼市將呈穩健回升；雖然近來新台幣兌美元匯率呈現大幅貶值，對鋼廠原料成本壓力不減，但考量協助客戶去化庫存，並適度反映流通行情以提振市場信心，因此這次盤價穩中求進，以蓄積後續成長動能。（編輯：楊凱翔）1110922

中鴻
中鴻9月內銷盤價續降 助客戶維持接單及營運動能 中鴻8月內銷盤價每噸降2000元 維持下游接單動能
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