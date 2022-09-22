漢磊下半年營收估成長2位數 全年看增近40%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北22日電）晶圓代工廠漢磊看好第3季營收可望季增2位數百分比，整體下半年營收也將較上半年成長2位數百分比，全年營收應可成長近40%。

漢磊下午召開法人說明會，總經理劉燦文表示，受惠車用及綠能需求持續成長，減緩漢磊過去過於依賴消費性市場的風險，預期第3季營收可望持續成長2位數百分比。

劉燦文說，即便消費市場需求依然疲弱，且有通膨及地緣政治等不確定因素影響，不過第3代半導體產品供不應求，預期整體下半年營收將成長2位數百分比，全年營收可望成長近40%。其中，化合物產品營收可望成長40%至50%；碳化矽產品出貨量有機會成長2倍。

展望2023年，劉燦文表示，明年上半年消費市場需求可能持續疲弱，不過資料中心及車用市場需求依然穩定，預期明年總營收可望成長20%水準。

劉燦文指出，明年化物和產品業績可望逐季成長，全年營收有機會成長50%，將是明年營運成長主要動能。2022年及2023年資本支出將達4500萬至5500萬美元，碳化矽產能擴增5倍。（編輯：趙蔚蘭）1110922