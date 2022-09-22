美聯準會再升息3碼 人民幣兌美元匯率重挫

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（中央社台北22日電）美國聯邦準備理事會（Fed）凌晨宣布升息3碼後，人民幣兌美元匯率今天繼續重挫，在岸人民幣貶破7.09；離岸人民幣貶破7.1。

中國人民銀行（央行）授權中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今天大幅下調262個基點，報6.9798。

綜合新浪財經、中新經緯報導，在岸人民幣兌美元匯率今天低開7.0479後一路走貶，最低來到7.0953，至截稿報7.0920。

離岸人民幣兌美元匯率開盤報7.0711，其後貶破7.1關卡來到7.1059，至截稿報7.1008。

這已是人民幣兌美元匯率連續第2個交易日重挫。昨天，在岸人民幣兌美元貶破7.05關卡，離岸人民幣一度貶破7.06。

報導引述興業證券分析，雖然人民幣仍有貶值壓力，但中國央行「穩匯率」信號已現，對於人民幣貶值問題也沒有必要過分擔憂。當美元兌人民幣匯率中間價向上突破或接近6.9時，央行啟用跨境資本流動宏觀審慎工具來「穩匯率」的概率或將明顯增加。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤稱，中國央行在資金面寬鬆和匯率之間可能更偏向資金面，只要貶值幅度不超過主流非美貨幣，央行能夠容忍匯率波動，因此匯率中長期確實存在「破7」壓力，但對資本外流、市場信心的影響都已弱化。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1110922