台東地震報廢車輛 稽徵機關主動退還溢繳使用牌照稅

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（中央社記者張璦台北22日電）918地震造成花東地區嚴重災害，財政部今天表示，針對因這次地震受損而無法使用的車輛，車主依交通部規定，在明年3月底前向監理機關辦理報停或報廢手續，稽徵機關將主動退還車輛無法使用期間，所溢繳的使用牌照稅。

今年使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至5月3日，開徵輛數超過786萬輛、稅額約新台幣651億元。

9月18日地震造成花東地區嚴重災害，財政部今天通函全國地方稅稽徵機關，對於因這次災害受損無法使用車輛，車主依交通部發布「因應0918池上地震災害相關受災民眾公路監理業務權益措施」規定，於明年3月31日前，向監理機關辦理報停或報廢手續者，稽徵機關應依監理機關資料，主動退還車輛無法使用期間，溢繳的使用牌照稅。

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財政部賦稅署進一步說明，汽、機車因天災受損，車主持證明文件向監理機關辦理報廢手續者，其使用牌照稅按實際使用日數計徵，並應在災害發生日起「1個月內」提出申請。

不過，賦稅署表示，考量花東地區地震災情，受災民眾亟需重建家園並處理相關善後事宜，基於愛心辦稅及便民服務，因此函請全國地方稅稽徵機關，主動依監理機關資料辦理退稅，免由民眾提出申請。（編輯：趙蔚蘭）1110922