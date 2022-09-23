期交所店頭集中結算業務 獲美CFTC監管豁免

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（中央社記者張建中台北23日電）台灣期貨交易所今天表示，店頭衍生性金融商品集中結算業務，已經在15日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發交換契約（SWAP）集中結算的監管豁免（No-Action Relief）。

期交所新聞稿指出，根據這項監管豁免，在期交所尚未取得豁免註冊為美國結算機構（Exempt DCO, Exempt Derivatives Clearing Organization）資格前，期交所能先行提供美國結算會員自營交易交換契約的店頭集中結算服務，並配合相關規定，向接受原交易雙方申報的SDR（SWAP Data Repositories），申報終止原交易契約，且申報新成立結算契約。

期交所表示，CFTC此次核發監管豁免期限至明年9月15日，若屆期前期交所仍未取得Exempt DCO資格，將向CFTC申請展延No-Action Relief期限，以持續提供美國相關業者店頭衍生性金融商品集中結算服務。

期交所於7月25日店頭集中結算開業後，在9月15日取得CFTC No-Action Relief，使美國相關業者可參與台灣店頭集中結算市場，期交所表示，這對剛開辦的店頭集中結算業務，具有指標性意義。

期交所也持續向美國、歐盟、英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，吸引國際金融機構參與台灣市場。（編輯：林淑媛）1110923