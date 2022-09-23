台股開低走低續跌166點 創國安基金進場後新低

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）電子股再成外資提款機，台積電跌幅超過2%。台股今天開低走低，終場下跌166點，14200點關卡失守。台股本週有4個交易日走跌，週線也殺出443點長黑，連5週收出黑K棒。台積電與加權指數都創7月12日國安基金宣布進場來新低。

加權股價指數終場下跌166.25點、跌幅1.16%，收在14118.38點，成交值新台幣1977.22億元。

費城半導體指數重挫拖累電子股今天表現，台積電終場下跌9.5元，以455元作收；聯發科下跌11元，收在580元。雖金融股受惠升息題材意欲穩住盤勢，但仍難敵源源不絕的外資賣壓，部分資金則流入跌深航運股，長榮、陽明、萬海全守在紅盤之上。

分析師表示，美系外資下修台積電、聯發科目標價，加劇外資賣超力道，午盤國安基金防線（7月13日開盤14194點）跌破後，進一步壓垮市場信心，投信作帳轉為結帳，跌幅擴大指數最低來到14109點，解封概念的觀光、航空、百貨股走勢紛雜，盤面僅剩部分具有題材的類股如金融與跌深的航運有所表現。

此外，昨天受惠於北極星-KY解盲達標，類股出現慶祝行情的生技股則是一日反轉。指標股北極星-KY落入跌停價193.5元，智擎重挫9.19%；高端疫苗繼續探低，跌逾7%、收88.4元；藥華藥盤中下殺，終場跌幅收斂至1.86%，以580元作收。生技族群今天由已回檔修正的合一、晉弘、羅麗芬-KY、麗豐-KY輪動表現。

分析師表示，台股連3個交易日都下跌超過百點，籠罩在美元指數隨時可能再度創高、全球景氣恐陷入衰退的陰影下，加上美股道瓊即將面臨3萬點保衛戰，台股要走出自己的一片天實屬不易。

分析師指出，在外資賣超力道尚未止緩下，台股一旦跌破前波低點13928點，停損賣壓恐進一步出籠，衝擊多頭信心。（編輯：楊蘭軒）1110923