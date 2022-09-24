中華電信拚ESG 2040年前投資近500億

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中華電信總公司、中華電信基金會主辦桃園觀音濱海遊憩區淨灘活動，由董事長謝繼茂（左）領軍，現場湧進近700位企業志工快速撿拾沙灘上各式各樣的垃圾，還給遊憩區清潔的風光面貌。中央社記者江明晏攝 111年9月24日

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（中央社記者江明晏台北24日電），中華電信拚ESG（環保、社會責任、公司治理），將在2030年前至少投資新台幣233億元、2040年前估累計投資近500億元，力拚2030年IDC雲端機房全部採用再生能源，目標2040年前全面使用再生能源。

中華電信集團今天舉行第2屆「5G無塑無拘無束」系列活動第四部曲全國淨灘日，由董事長謝繼茂率領中華電信集團與供應商代表擔任企業志工，集結全國37個機構、逾2800人同步在24處地點淨灘、淨山、淨公園，共清出21.9噸垃圾，潔淨地球、追求永續。

中華電信5G無塑全國淨灘日活動於全國24處同步舉行，其中，中華電信總公司、中華電信基金會今天主辦桃園觀音濱海遊憩區淨灘活動，現場湧進近700位企業志工快速撿拾沙灘上各式各樣的垃圾，還給遊憩區清潔的風光面貌。

謝繼茂受訪時表示，中華電除了跟進政府2050年零碳排目標，也計畫2030年所有IDC雲端機房將全部採用綠色再生能源，以及加入RE100聯盟，目標2040年前達到全面使用再生能源。

在投資金額方面，謝繼茂表示，中華電將在2030年前至少投資新台幣233億元，為了在2040年達到RE100，投資額至少要乘以2，也就是近500億元。

具體措施上，謝繼茂表示，會逐步汰換舊設備，提高能源使用效率，例如：投入45億元，在113年前完成電話網路IP化，此舉可省電80%；並關掉3G網路，估計一年可省1億度電；透過建新型機房、改善舊型機房設備減少用電量，也會將傳統用車分批淘汰採用電動化，減少碳排。

謝繼茂進一步說，中華電將優先採購國內電動車，但目前國產電動車還沒有ready（準備好），但看好鴻海自主開發的電動車，「會把機會留給國內」，預估2030年先汰換1/3約1500輛的車子，估計投資新台幣21億元。

開源方面，謝繼茂指出，中華電積極能源轉型，以資通訊技術專長協助客戶建置綠能設備，目前已建了51處太陽能設備，總共發電340MW，相當於3/5個台中火力發電廠，中華電也在自有屋頂和未使用土地上，自建太陽能設備可發電達562萬度，未來5年預估可增加2倍容量，約1000萬度電，總共達1500萬度的容量，自建綠能方面會有至少幾十億元的投資，為綠能盡一份力。

同時，他表示，中華電會大量採購綠能，今年2200萬度，明年估計6000萬度，5年內會花17億買綠電。

謝繼茂指出，中華電也透過投資ESG相關的新創作為新型能源方面的「探索雷達」，了解再生能源產業轉型的機會。

ESG分別為環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的縮寫，是評估企業的新型態數據與指標。（編輯：林興盟）1110924