股匯狂殺 新台幣摜破31.9元下探逾5年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美國聯準會（Fed）鷹聲繚繞，重挫金融市場信心，美股領跌、美元指數狂飆之下，台灣今天上演股匯雙殺，台股失守萬四大關，新台幣更是跌跌不休，早盤大跌2.36角、最低為31.901元，下探逾5年半的盤中新低紀錄。

美股持續重挫，道瓊指數23日下跌486.27點，那斯達克指數下跌198.87點。台股今天同步滑落，盤中指數大跌逾300點，失守萬四關卡，並摜破7月12日低點13928.66點，創21個月來新低。

台股疲弱不振，新台幣匯率更是貶勢洶洶。在美元指數狂飆、一度衝破114影響下，亞幣倒成一片，新台幣匯率今早以31.710元開盤後，匯價直線下挫、先闖過31.8元價位，貶勢仍未緩和，又再摜破31.9元，盤中最低為31.901元、重跌2.36角，創下2017年1月中旬以來盤中新低紀錄。（編輯：楊凱翔）1110926