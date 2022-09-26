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新台幣盤中進逼32元大關 收31.818元創逾5年半低點

2022/9/26 18:14（9/26 18:21 更新）
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新台幣兌美元26日盤中一度貶破31.9元，32元整數大關近在眼前，收盤重貶1.53角、收在31.818元。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元26日盤中一度貶破31.9元，32元整數大關近在眼前，收盤重貶1.53角、收在31.818元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美元指數強漲一度站上114，亞幣倒成一片，新台幣匯率也跟著狂殺，今天一度貶破31.9元，32元整數大關近在眼前，收盤重貶1.53角、收在31.818元，也創下逾5年半新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額17.01億美元。

美國聯準會鷹浪一波接一波，股匯市慘遭血洗。台股今天開低走低，電子、金融及傳統產業股全面下挫，終場大跌340.19點，摜破13800點關卡，跌破前波低點13928.66點及國安基金防線（7月13日開盤14194點），創21個月來新低。

新台幣匯率烏雲罩頂，外有美元指數暴衝、亞幣競相貶值，內有台股狂洩、熱錢出走等壓力，今天以31.71元開盤後，匯價接連闖過31.8、31.9元價位，盤中最低觸及31.901元、重貶2.36角，距32元整數大關僅一步之遙。

「找不到台幣不貶的理由」，外匯交易員直言，美元指數實在太強，外資又偏匯出，加劇台幣的貶值力道；而出口商眼見台幣狂殺，惜售心態濃厚，讓央行更加孤立無援，只能在盤中適時調節，緩和貶勢。

外匯交易員分析，美國聯準會升息題材支撐美元強勢格局，新台幣趨貶方向不變，今天盤中已經見到31.9元，接下來應該很快就會看到新台幣32元。（編輯：蘇志宗）1110926

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