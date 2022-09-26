台股早盤跌逾240點失守萬四創21個月來新低 台積電重挫12元

（中央社記者張建中台北26日電）美股持續重挫，道瓊指數23日下跌486.27點，那斯達克指數下跌198.87點。台股今天同步滑落，早盤指數大跌逾240點，失守萬四關卡，並摜破7月12日低點13928.66點，創21個月來新低。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.76美元，跌幅2.33%，收在73.87美元，創波段新低，台積電早盤達新台幣443元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至11.48兆元。

電子類股指數下挫逾1.8%。傳統產業股普遍下挫，包括水泥、塑膠、紡織、造紙等類股指數紛紛下挫逾1%。金融股指數也下挫逾1%。（編輯：張良知）1110926

台積電股東突破140萬人創新高 早盤下挫12元

（中央社記者張建中新竹26日電）台積電股東人數持續增加，突破140萬人，達140萬6413人創新高。隨著美股重挫，台積電今天股價持續走弱，早盤達新台幣443元，下跌12元。



隨著外資持續賣超，台積電上週股價震盪走低，滑落至455元，單週下跌17元，跌幅3.6%，市值縮水4408億元，降至11.79兆元。



台積電股東人數持續增加，據台灣集中保管結算所統計，至9月23日突破140萬人關卡，達140萬6413人，較9月16日的139萬8930人增加7483人，續創新高。



投資人憂心持續升息導致經濟衰退風險升高，美股23日全面重挫。道瓊工業指數下挫486.27點，跌幅1.62%；那斯達克指數下跌198.87點，跌幅1.8%；費城半導體指數下跌35.352點，跌幅1.45%。



台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.76美元，跌幅2.33%，收在73.87美元，創波段新低。台積電今天早盤達新台幣443元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至11.48兆元，影響大盤約99點。（編輯：楊蘭軒）1110926