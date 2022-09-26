iPhone 14 Pro熱賣效應 外資：恐遭基本款低迷拖累

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（中央社記者吳家豪台北26日電）蘋果iPhone 14系列新機持續熱銷，美系外資分析全球主要市場訂購後到貨時間，發現Pro與Pro Max機型最長須等39天，比去年更久，較受用戶歡迎；基本款iPhone 14只要等3天就到貨，需求相對不佳，可能抵銷Pro機型熱賣效應。

分析師評估，iPhone 14 Pro機型供應鏈包括電子代工服務廠商鴻海、不銹鋼金屬中框主要供應商工業富聯和鴻準、生產A16處理器的晶圓代工廠台積電、長焦鏡頭主要供應商大立光等。

由於台股加權指數今天大跌逾300點、失守萬四，電子股表現低迷，鴻海盤中跌幅超過2%，台積電、大立光跌幅超過1%。

美系外資發布研究報告，分析每週追蹤全球主要市場訂購iPhone 14系列後到貨時間，目前iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max平均到貨時間分別為3天、14天、31天、39天。其中14 Plus要等到10月7日才開賣，推估開賣日當天就有機會到貨。

美系外資觀察，基本款iPhone 14到貨時間比去年更短，14 Pro等待時間與去年差不多，14 Pro Max機型到貨時間則明顯拉長。

若從以往占iPhone出貨約35%的美國市場來看，iPhone 14到貨時間穩定維持在5天左右，iPhone 14 Plus仍有機會在開賣當天到貨；相較去年iPhone 13與13 mini須等15至23天才到貨，兩款新機買氣相對較差。反觀美國市場的14 Pro及Pro Max下訂後，須等待31天、38天才到貨，買氣相對熱絡許多。

美系外資指出，在占iPhone出貨約15%的中國市場，iPhone 14訂購後等4天即可到貨，明顯短於去年基本款平均等待21天；iPhone 14 Pro和Pro Max等待天數來到32天與39天。

其他新品部分，智慧手錶標準版Apple Watch Series 8與極限運動版Apple Watch Ultra全球平均等待到貨時間分別為19天、30天，平價版Apple Watch SE等待時間約8天，顯示全新產品線Apple Watch Ultra需求持續暢旺。

中國證券報日前引述鴻海旗下富士康內部人士報導，因銷量不如預期，有部分iPhone 14生產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，對生產並無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產狀況「火爆」。（編輯：楊凱翔）1110926