捷熱能源、麥格理52億轉投資海能風電 投審會通過

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（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部投審會今天通過6件重大投資案件，其中，捷熱能源、麥格理集團修正貸款投資計畫，合計以新台幣逾52億元，間接貸款轉投資海能風力發電，用於離岸風場經營。

投審會官員表示，主因疫情影響風場工程延宕，開發費用增加，延伸增資需求。

經濟部投資審議委員會於今天召開第1215次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件共6件。

僑外投資部分，第一案是日商TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.以新台幣59億96萬200元暨貨幣債權14億7500萬元，增資新安東京海上產物保險股份有限公司，經營財產保險業務。

第二案是荷蘭商JERA FORMOSA 2 B.V.（捷熱能源）、澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED修正貸款投資計畫，分別以新台幣34億164萬4324元、18億495萬4131元貸款投資海能國際投資股份有限公司，並間接貸款轉投資海能風力發電股份有限公司，作為經營離岸風力發電廠之用。

上述兩家原於110年10月核准投資金額為新台幣9億3830萬2470元、10億4387萬4780元。

投審會官員表示，因疫情導致海能風場工程延宕，開發費用增加，因此有上修投資金額需求；捷熱能源由日本政府持有50%股份，麥格理則是全球性金融集團，業務包含投資管理。海能風電股權結構為捷熱能源占49%、麥格理集團占26%、上緯新能源占25%。

第三，英屬開曼群島商GOGORO INC.以新台幣25億3500萬元增資睿能創意股份有限公司，主要從事電動機車及相關硬體銷售業務。

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對外投資部分，第一案為中租迪和股份有限公司，以6000萬美元對外增資越南仲利國際租賃公司（CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING COMPANY LIMITED），從事租賃業務。

第二案是華新麗華股份有限公司，以2億2500萬歐元對外投資設立盧森堡WALSIN LIHWA EURPO SARL，再經由該盧森堡商間接受讓取得義大利COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.約70%股權，從事生產銷售不鏽鋼盤元、冷精棒材業務。（編輯：黃國倫）1110926