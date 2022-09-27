富強鑫今年業績再拚新高 車用訂單看到明年第4季

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台北國際塑橡膠工業展覽會（TaipeiPLAS 2022）27日起在南港展覽館登場，塑膠射出機廠富強鑫展示多項設備方案，圖為富強鑫執行長王俊賢。中央社記者鍾榮峰攝 111年9月27日

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）塑膠射出機廠富強鑫今天表示，到今年底訂單無虞，主要是電動車應用帶動輕量化塑膠件需求，汽車零配件訂單能見度可看到明年第4季；下半年業績拚較上半年持平，今年業績再創新高可期。

台北國際塑橡膠工業展覽會（TaipeiPLAS2022）今天起在南港展覽館一館登場，富強鑫盛大參展，除了展出精密塑膠射出成型機台、iMF4.0智慧製造系統外，也展示電動化高效節能系列、全電多色系列，以及綠能鞋材專屬系列設備。

富強鑫也推出自主開發iMF4.0智慧製造工廠系統（Intelligent Manufactory），可搭載各品牌射出機，並與各項周邊設備透過智慧聯網自主調適，有別一般遠端監控系統及傳統製造執行系統（MES），除監視與紀錄射出機成型作動參數，也可將視角延伸至成型製程參數（材料參數），強化成型參數監控有效性。

富強鑫指出，目前iMF4.0智慧製造工廠系統已導入包括汽車零配件業、運動產業、3C和民用品等應用，由iMF4.0所延伸的設備再購率超過80%。

展望訂單能見度，富強鑫執行長王俊賢表示，從目前的在手訂單來看，到今年底訂單無虞，主要是電動車應用帶動輕量化塑膠件需求，汽車零配件應用訂單能見度可看到明年第4季。

展望今年營運，王俊賢預估，下半年業績力拚較上半年持平，今年業績有機會較去年成長，再創新高可期。

此外，富強鑫的多色射出機銷售量逐步創高，今年上半年來自多色塑膠射出成型機的營收比重，從去年同期50%攀升至52%，受惠汽車零配件業客戶因應電動車發展趨勢。

從產品應用來看，今年上半年汽車零配件占富強鑫業績比重達60%，3C/家電占比約16%，運動器材/民用品占比約20%。

法人指出，富強鑫汽車零配件應用主要客戶包括電動車大廠特斯拉（Tesla）、日系品牌TOYOTA，中國車廠比亞迪、長城汽車、上汽集團、廣汽集團等，台廠包括敏實集團、東陽、堤維西、帝寶、英利-KY，以及印度塔塔集團等；主要產品包括音響、儀表板、天窗/角窗、車尾燈、保險桿、前燈、擋泥板、車門板、輪胎等。（編輯：張均懋）1110927