台灣經貿網進駐Meta元宇宙 虛實整合搶商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北27日電）元宇宙商機估計至2031年將達3.1兆美元，貿協、Meta合作成立的「台灣經貿網元宇宙未來館」今天正式啟動，盼協助台灣企業進軍並探索未來5到10年的元宇宙各種可能與線上商機。

貿協、Meta今天在台北101舉辦記者會，由經濟部國際貿易局副局長李冠志、貿協董事長黃志芳、Meta台灣公共政策總監陳奕儒，共同啟動台灣經貿網元宇宙未來館，並體驗在元宇宙中逛商展，參觀台灣經貿網16家企業所上線的電動機車、無人電動巴士、大同電鍋等產品。

李冠志致詞表示，台灣經貿網今年成立滿20年，20年前台灣面臨網際網路泡沫化、加入世界貿易組織（WTO），並在20年不斷努力，如今看到台灣經貿網的成功。

展望未來，李冠志表示，台灣經貿、產業如今受疫情影響，要設法透過新科技突破時空限制，未來還有很長的路要走，對未來的豐富想像，是進步的最大動力，盼藉由元宇宙未來館，讓台灣經貿達到更高境界。

黃志芳致詞表示，台灣經貿網曾承諾要帶企業進入元宇宙，如今電子商務、線上策展正式進入元宇宙領域，只要戴上頭戴裝置「Meta Quest 2」，就可親身經歷元宇宙的沈浸式體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳奕儒表示，據Analysis Group研究，元宇宙將在未來10年帶動經濟成長、增加就業與創造生產力，並預估在2031年前，將可為全球GDP貢獻3.1兆美元經濟產值。

陳奕儒表示，Meta盼透過台灣經貿網元宇宙未來館，助台灣企業提升數位實力，並培養延展實境（XR）、擴增實境（AR）人才與新銳創作者，共探未來5到10年在元宇宙中的各國商展雛形及商機。（編輯：潘羿菁）1110927