鴻海子公司砸115億元 擴大投資墨西哥廠

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海積極布局墨西哥，今天傍晚公告子公司間接投資墨西哥廠3.61億美元（約合新台幣115億元），市場預期與消費電子組裝來料加工業務有關。

鴻海公告，子公司ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd.取得PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.股權，交易規模3.61億美元，鴻海指出主要目的為長期投資。經過此次投資後，ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.持有PCE Technology股權比重約84.5%。

根據鴻海年報，PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.成立於2008年4月，位於墨西哥境內靠近美墨邊境，主要從事消費電子組裝來料加工業務。

鴻海近日積極布局墨西哥，旗下富智康（2038.HK）在9月中旬表示，部分項目今年第1季已在墨西哥啟動、第3季和第4季將轉移並擴建。鴻海也在當地布局電動車用零配件在地製造據點。

去年9月上旬鴻海曾公告ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd.取得PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.股份，投入資金約1.81億美元。（編輯：張均懋）1110928