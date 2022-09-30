亞太電工會憂權益 遠傳：妥善進行員工安置

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北30日電）針對「遠亞併」的亞太電員工權益，遠傳表示自7月29日起已展開協商，妥善進行安置計畫，亞太電經理職（含）以下職等員工，績效達平均水準即全數留用，占比達97.7%。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行遠傳電信合併亞太電信聽證會，遠傳、亞太電等當事人與亞太電勞方代表今天均親自出席。

亞太電信企業工會理事長許文宏今天在聽證會上發言表示，工會已經成立15年，目前協商仍在進行中，但只能說進展很有限，「擔憂誰來為員工權益把關」。

許文宏表示，工會沒有反對業者合併，但反對過程沒有充分保障員工權利，具體提出3大訴求，第一，是針對留用員工，希望原勞動條件留用遠傳，而非到關係企業；第二，如果員工未留用，比照金融業合併標準的優離退方案；第三，是希望勞資合意的員工安置計畫列為NCC審查要件，像是列入准駁或是附負擔條件。

關於遠傳方面的回應，遠傳總經理井琪在聽證會上發言指出，會保障亞太員工權益，遠傳是幸福企業，核心價值首重關懷，自7月29日起已加入並協同亞太電信，與亞太電信工會協商，妥善進行「合情、合理、合法」的亞太員工的安置計畫。

她說明，遠傳已提出優於勞基法的留任和離退的方案，對於未留用的員工，遠傳和亞太雙方也會提供集團合適職缺資訊和就業諮詢服務，以協助職涯轉換與規劃。

井琪表示，亞太電經理職及以下職等的員工，占比達97.7%，績效達平均水準即全數留用；遠傳從7月18日至8月19日之間，以亞太電單位主管層級進行49場相關見面會，也會依法最晚於合併30日前發出留用通知。

對於未留用的員工，遠傳說明，亞太電信雖已經虧損累累，仍承諾提供優於勞基法的退休金或資遣費。遠傳期待以善意和誠意建立共識，達成合於情理法的協議，與工會下次協商日期為10月4日。（編輯：楊蘭軒）1110930