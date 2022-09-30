遠傳攜手北捷導入5G、AR 元宇宙進駐南京復興站

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（中央社記者江明晏台北30日電）遠傳電信攜手台北捷運，透過5G結合元宇宙科技，於南京復興站打造AR體驗展，將捷運站建構為虛實交錯的沉浸式體驗空間，北捷也與欣興子公司在捷運站建置智慧農業展示區。

遠傳今天發布新聞稿宣布，台北捷運結合元宇宙科技，於南京復興站打造AR體驗展，由遠傳電信建置5G網路，結合實境共創的技術，今天起至2023年1月1日，將捷運車站建構為虛實交錯的沉浸式體驗空間，打造超越邊境與時空的應用，讓旅客體驗元宇宙的科技樂趣。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，台北捷運致力於推動數位轉型，實境共創積極打造XR科技應用，遠傳以5G結合AR互動體驗展，共同推動捷運站內的數位創新服務。

他表示，遠傳也將持續透過5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術專長，於智慧觀光、智慧交通等領域攜手政府與企業夥伴打造5G創新應用。

遠傳說明，位於捷運南京復興站的5G AR互動體驗展期間，旅客能在車站B1轉乘區、B2大廳層觀賞恐龍及水母等豐富物種，透過站內設置的光標籤機，掃描QR code下載App，搭配現場由遠傳建置的5G高速Wi-Fi，即能透過手機觀看史前時代劍龍、始祖鳥、深海水母等生物共遊的生態，體驗5G AR互動遊樂園。

此外，台北捷運也與欣興電子旗下子公司欣鮮國際合作，在捷運南京復興站建置智慧農業展示區，運用高科技，突破天候、地理等限制，營造適合植物生長的環境，在捷運站栽培無毒蔬菜，打造可食用地景教育展示空間。

欣鮮國際表示，採用LED光源與工業等級的潔淨培育環境，嚴格控制溫度、溼度等數十項適合植物生長參數， 讓蔬菜生長於純淨、健康、無污染的環境，只需約10餘坪空間，每年就可穩定生產1500公斤蔬菜。（編輯：趙蔚蘭）1110930