外資賣超逾58億 提款晶圓雙雄、布局航運股
2022/9/30 18:45
（中央社記者江明晏台北30日電）台股今天終場下跌109.68點，收在13424.58點，週線連6黑，外資今天賣超逾58億元，調節聯電、台積電、長榮航等，布局陽明、長榮等航運股以及部分金融股。
由於美股重挫，台股今天早盤大跌近260點，盤中穩步收斂跌勢，但尾盤台積電續挫，拖累指數終場下跌109.68點，收在13424.58點，週線大跌693.8點，吃下第6根黑K棒，月線也收黑，9月跌點高達1670.86點。
三大法人自營商賣超3.1億元，投信買超17.29億元，外資及陸資賣超58.84億元，合計賣超44.65億元。
根據外資賣超前10名個股，第一名為聯電，賣超逾2.6萬張，其次依序為中信金、國泰金、華新、台積電、開發金、台泥、玉山金、元大台灣50反1、長榮航；顯示晶圓代工雙雄、金融股、航空股為外資調節重點。
而觀察外資買超排行，第一名為陽明，買超逾8900張，其次依序為台企銀、合庫金、永豐金、南亞科、國泰台灣5G+、欣興、長榮、宏達電、日月光投控。顯示航運股、金融股、塑化股、部分電子等受到外資青睞。（編輯：趙蔚蘭）1110930
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