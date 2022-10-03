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永豐3檔台股ETF 發布期前配息公告訂19日除息

2022/10/3 11:05
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）永豐投信今天發布旗下3檔台股ETF每單位配息金額，分別為永豐優息存股ETF配息0.141元、永豐台灣ESG ETF配息0.208元、永豐臺灣加權ETF配息2.61元。

永豐投信發布最新期前配息公告表示，永豐優息存股ETF在成立滿90天後，將迎來首次雙月配息；永豐台灣ESG於近日完成指數半年度調整，將進行季度配息；另外，市場上唯一追蹤台灣加權指數，同時在去年完成第10次年度配息的永豐臺灣加權ETF，也將進行本年度配息。

永豐投信表示，3檔台股ETF皆訂於10月19日除息，18日為最後買進日。提醒投資人參與配息時，須注意基金配息率不等於報酬率，除配息金額外，還要留意淨值漲跌。另外，此次配息的永豐台灣ESG ETF與永豐優息存股ETF，皆納入收益平準金機制，合理反映不同投資人持有期間的實際息收報酬。

永豐投信指出，美國聯準會（Fed）鷹派的升息政策，持續打壓投資人風險情緒，國際股市再度受挫，9月30日台股也跌破前波低點創下今年收盤最低價。近期外資雖賣超台股，但目前ESG資產在市場討論熱絡，而息收型商品依舊受投資人喜愛，持續有資金進駐。（編輯：楊蘭軒）1111003

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