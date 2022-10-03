精拓擬年底前上櫃 未來營運展望審慎樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北3日電）電腦IC廠精拓科技預計今年底前掛牌上櫃，總經理黃德燻表示，受工業電腦客戶去化庫存影響，近幾個月業績滑落，預期今年底庫存可望完成去化，對未來營運展望審慎樂觀。

精拓科技將於4日舉行上櫃前法人說明會，董事長陳神寶及黃德燻今天出席媒體交流會。黃德燻說，精拓科技成立於2002年5月，至今超過20年，首顆工業電腦橋接器產品現在仍在銷售，顯示工業電腦產品壽命長的特色。

黃德燻指出，精拓的輸出入控制IC比重占16.82%，收發器IC占28.73%，橋接器比重28.37%，環境監控IC占22.94%，PD充電管理IC占3.14%。

陳神寶說，全球經濟情勢欠佳，筆記型電腦市況低迷，相關產品無法避免受到影響；不過，精拓筆記型電腦應用產品比重不到20%，營運所受衝擊相對輕微。

精拓7月及8月營收逐月滑落，其中，8月營收新台幣3524萬元，年減24.13%，為18個月新低。黃德燻表示，主要是受客戶去化庫存影響。

黃德燻預期，客戶可望於今年底完成庫存去化；此外，主攻的工業電腦市場可望逐年成長5%至10%，公司持續推出新產品，對未來營運展望審慎樂觀。（編輯：張良知）1111003