圓點奈米搶攻代工市場 跨足細胞治療耗材

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）面對後疫情時代，國內分子檢測試劑及儀器製造商龍頭圓點奈米表示，將積極推展代工、生產平台建置、既有核酸純化等市場，持續深耕分子診斷，也將跨足細胞治療相關耗材領域。

圓點奈米透過訊息指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）於全球各地流行，帶動市場對核酸萃取方案龐大需求。圓點自2020年起致力於提供自動化核酸萃取機台及病毒萃取試劑，出貨總金額近新台幣50億元，產品銷售多達80餘國，也激勵每股盈餘從多年虧損大幅度跳增至2020年及2021年的32.58元、27.01元，2022年上半年則為13.5元。

面對後疫情時代，圓點表示，將積極建構有別於傳統貨品銷售模式，透過靈活彈性商業模式因應市場變化；亦著手開發細胞治療相關產品，擴充產品線增加產品多元化。

根據Roots Analysis的研究報告，細胞治療耗材的市場，每年以20%複合成長。圓點期待此產品線未來可提供一定程度的營收獲利。

圓點指出，疫後市場對於自動化核酸純化需求明顯增加，多數診斷試劑廠皆有需求，因此積極推展代工整合服務業務，強化核酸純化市場布局。目前已與歐美共3間知名生技公司展開合作，提供中大通量機種及萃取試劑。

此外，也將於明年度推出新機型，搭載獨家專利技術，符合國際大廠試劑盤成品規格，將提供國際廠牌貼牌販售，藉此快速增加儀器市占率。

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為深化與客戶夥伴關係，圓點將於今年第4季推出生產平台建置方案，提供自動化分注系統平台輸出、品質系統輔導及後續諮詢服務，協助客戶建立自有品牌及生產能力，快速因應當地市場需求。預測平台建置服務明年上半年銷售數量可達7案，將是穩定收入來源之一。

圓點也將與各地區重要事業夥伴策略合作，積極地擴充試劑類型，著重高單價萃取產品推廣，以中、小通量儀器為主力產品，搭配多樣化萃取試劑，搶占科研市場。（編輯：楊蘭軒）1111004