工研院AI智慧監測 助塑膠製品減廢30%

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（中央社記者張建中新竹4日電）工研院今天宣布，成功研發「射出成型智慧監測系統」，將可幫助射出成型加工產線減少30%的不良塑膠廢品，藉由源頭減廢，以達到永續循環，邁向淨零排放目標。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，塑膠回收再利用技術的應用已漸趨多元，不過，仍難以達到全面回收，因此必須配合產線源頭減廢。

朱俊勳指出，射出成型設備的參數影響良率及塑膠廢品的產生，過往靠人工經驗調整，必須不斷「試錯」，加上人工抽檢成品，耗損大量時間及人力，也產生較多的不良塑膠廢品。

朱俊勳說，工研院研發的「射出成型智慧監測系統」，在塑膠高溫熔化、加壓成型的過程中，能即時感測設備與模具的壓力、溫度變化，再透過AI人工智慧輔助運算數據，執行生產履歷管理、製程能耗監測、可視化調機、品質虛擬檢測等數位化線上作業。

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朱俊勳表示，設備業者可將射出成型機的單機功能升級為智慧成型解決方案，提升產品價值，應用廠商則可建立智慧成型產線，落實射出成品線上全檢，提升產品品質、減少廢品生產，達到製程減碳。

工研院指出，「射出成型智慧監測系統」已結合台中精機生產的射出成型設備，成功導入中南部多家射出成型廠，有效提升產品良率3%，減少不良廢品30%，還能導入後續的塑膠廢料回收產線，提升回收效率與品質。（編輯：楊蘭軒）1111004