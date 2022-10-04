富威電力簽50MW儲能案場17.5億元聯貸 2023年完工

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（中央社記者潘智義台北4日電）森崴能源今天宣布，子公司富威電力與王道銀行、中華票券及安泰銀行簽訂新台幣17.5億元聯貸案，為國內最大單一50MW（百萬瓦）大型儲能案場的融資案。

森崴能源發布新聞稿指出，子公司富威電力今年5月完成首座7MW儲能案場，8月正式加入台電調頻備轉輔助服務（AFC）後，進一步擴大選定宜蘭投資興建50MW大型儲能案場，預計10月動工、2023年完工上線，並與統籌主辦銀行王道銀行完成聯貸案簽約。

森崴能源說明，富威電力以綠電銷售及能源整合為主，先後與國內30多家企業簽訂綠電轉供合約，轉供綠電據點已突破100處，為目前國內綠電轉供據點最多的綠電媒合平台。近期更積極布局儲能系統的投資興建，提供台電儲能自動頻率控制（AFC）服務，補強國內電力的穩定性，並為森崴能源挹注獲利。

森崴能源總經理暨富威電力董事長胡惠森指出，森崴以打造ESG（環境、社會責任、公司治理）永續生態池為使命，推出「創能、節能、儲能、綠能交易」一條龍服務，為地球永續盡一份心。森崴能源是國內第一家上市的專業能源服務公司，也是本土第一家離岸風電統包公司（EPC）。

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胡惠森解釋，富威電力先後開發太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠，近期並積極投入儲能、氫能燃料電池等各式綠色能源開發，連續3年營收複合成長率達209.31%。

Infolink市場調研公司預測，台灣儲能市場規模2023年起會有顯著成長，2025年累積容量突破1.5GW/3GWh，同時全球電化學儲能市場的占比也逾1%；2026至2030年預期儲能累積規模將由3GWh（Gigawatt-hour）快速成長至2030年20GWh。（編輯：張良知）1111004