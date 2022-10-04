美數據差不利聯準會大力升息 亞股隨美股勁揚

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（中央社香港4日綜合外電報導）美國最新公布的製造業數據疲軟，令投資人樂觀認為在連串大幅升息對經濟造成傷害後，美國聯邦準備理事會（Fed）將放緩緊縮貨幣政策速度。亞洲股市今天追隨美股漲勢勁揚收高。

法新社報導，新出爐的數據顯示，美國9月製造業擴張速度遜於預期，降至2年多來最低點。美國股市3大指數昨天卻應聲猛漲，收盤漲幅都超過2%，為第4季交易開出好彩頭。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，昨天公布的美國9月製造業採購經理人指數（PMI）報告中，正面部分是製造商支付價格次指數降至51.7，創下2020年6月以來新低，引發美國公債殖利率繼續下跌，美元遭到拋售，美股出現小幅追求風險趨勢回溫。

「在這樣以鷹派貨幣政策立場定價的市場風險環境下，糟糕的經濟數據會被視為好消息，因為這使得聯準會轉向鴿派立場的可能性升高。」

不過他提醒，本週美國還有許多經濟數據將公布，尤其是7日的9月就業報告，投資人的看法恐怕又會改變；此外，若干聯準會官員仍堅守他們原本的升息抗通膨計畫。

話雖如此，亞洲股市今天仍受到前一晚美股大漲激勵。東京股市收盤漲幅達3%，雪梨股市更激升3.8%，一部分利多來自澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）升息幅度低於預期。

首爾與台北股市收盤皆漲逾2%，新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷、雅加達、吉隆坡和孟買股市也全數收高。上海與香港股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111004