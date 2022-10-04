金管會前9月開罰近2億 罰鍰11大苦主出列

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會前9月開罰新台幣1.99億元，年減逾2成。根據銀行局、保險局及證期局公布罰鍰金額最高名單，今年前9月以開發金公司治理不佳挨罰2000萬元最重，同時子公司中壽、凱基證均有挨罰。

金管會今年前9月對金融三業及上市櫃公司共開罰1億9948萬元，相比去年同期開罰2億5988萬元，年減23%。

今年前9月以銀行局開罰逾9000萬元最高，其次為保險局開罰6070萬元，證期局對證券期貨、投信投顧業及上市櫃公司合計開罰4790萬元。

銀行局今天公布，今年前9月合計開罰14件、罰鍰金額達9088萬元，裁罰件數雖然年增4件，不過罰鍰金額年減201萬元、減幅2.16%。

銀行局開罰前3大案，第一是開發金大股東辜仲瑩等人疑似介入公司治理，開發金遭罰2000萬元；其次為永豐銀行因勸誘客戶融資買理財商品等缺失，挨罰1800萬元；第三為台灣銀行行員挪用客戶款項，挨罰1400萬元。

保險局統計，今年前9月開罰53件、合計6070萬元，相比去年同期減少5件、罰鍰金額年減3550萬元，減幅近37%。

保險局開罰最大案同樣與辜仲瑩等人疑似介入公司治理有關，開發金子公司中國人壽因公司治理內控缺失挨罰600萬元。

另有4家業者均遭保險局開罰300萬元，分別為新光人壽公司治理及不動產投資缺失案、宏泰人壽不動產投資即時利用缺失案、台新銀行保代業務缺失案及台灣人壽投資型保單缺失案。

證期局前9月對證券期貨、投信投顧業及上市櫃公司開罰168件、罰鍰金額4790萬元，裁罰件數年減44件，罰鍰金額年減2289萬元、減幅達32%。

證期局今年出手最重的案件，是瀚亞投信劉姓前投資長透過人頭戶買進特定個股，再指示公司基金及全委經理人買入拉抬股價，並透過人頭戶出脫股票牟利，瀚亞投信因此遭罰400萬元。

其次是丹尼爾投顧多次將自有資金貸與他人，因累犯遭加重開罰300萬元，第三是開發金公司治理欠佳系列案，子公司凱基證券內控未有效運作，挨罰240萬元。（編輯：張均懋）1111004