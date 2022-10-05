台股開高走高 漲224.91點
2022/10/5 14:00
（中央社台北2022年10月5日電）台北股市今天開高走高，收盤漲224.91點，為13801.43點，漲幅1.66%，成交金額新台幣2325.15億元。
加權指數開盤為13727.30點，盤中最高13902.02點，最低13727.30點；不含金融股指數11838.17點，漲204.93點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.75%、食品股漲0.69%、塑化股漲0.07%、紡織股跌0.02%、機電股漲2.38%、造紙股漲0.73%、營建股漲0.25%、金融股漲0.91%。
委買張數1754萬5242張，委賣張數1007萬2448張，成交張數642萬1138張。
收盤時上漲438家，下跌439家，持平104家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、元大高股息、聯電、華新。
漲幅前5名個股為全友、科嘉-KY、仲琦、高力、愛山林。
跌幅前5名個股為世芯-KY、康控-KY、中視、富邦恒生國企反1、北極星藥業-KY。1111005
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