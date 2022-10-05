更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

台股開高走高 漲224.91點

2022/10/5 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2022年10月5日電）台北股市今天開高走高，收盤漲224.91點，為13801.43點，漲幅1.66%，成交金額新台幣2325.15億元。

加權指數開盤為13727.30點，盤中最高13902.02點，最低13727.30點；不含金融股指數11838.17點，漲204.93點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.75%、食品股漲0.69%、塑化股漲0.07%、紡織股跌0.02%、機電股漲2.38%、造紙股漲0.73%、營建股漲0.25%、金融股漲0.91%。

委買張數1754萬5242張，委賣張數1007萬2448張，成交張數642萬1138張。

收盤時上漲438家，下跌439家，持平104家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、元大高股息、聯電、華新。

漲幅前5名個股為全友、科嘉-KY、仲琦、高力、愛山林。

跌幅前5名個股為世芯-KY、康控-KY、中視、富邦恒生國企反1、北極星藥業-KY。1111005

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
電子帶頭衝 台股放量大漲224點站上10日線