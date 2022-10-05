和勤下半年電動車零件出貨看佳 第4季業績看增

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）精密沖壓廠和勤精機今天表示，下半年出貨給美系電動車大廠零件，可較上半年增量，另爭取中國新創電動車品牌與各大合資品牌車廠訂單，下半年有新項目開始出貨。

展望第4季，和勤預估第4季營收可優於第3季，全年營收保持成長。

和勤下午公告9月自結合併營收1.9億元，較8月1.77億元增加7.12%，不過較去年同期2.47億元減少23.29%，累計今年前9月自結營收19.49億元，較去年同期19.47億元微增0.12%，續創歷年同期新高。

和勤指出，汽車零件9月回到旺季水準，尤其電動車零件出貨比重持續拉高，在客戶訂單增量帶動下，預期第4季旺季效益將更明顯；不過硬碟（HDD）零件在全球電子業產業鏈庫存調整壓力下，出貨受到影響，預期客戶去化庫存會持續到第4季。

在電動車布局，和勤表示零件營收貢獻明顯增加，包括供應給美系電動車大廠、中國自主品牌電動車廠的零件，若加上供應給各大車廠燃油車與電動車共用的平台件，來自電動車零件營收占比更高。

和勤預期，下半年出貨給美系電動車大廠的零件，可較上半年增量，此外與博格華納（BorgWarner）、麥格納（Magna）等汽車零件供應商合作，積極爭取中國新創電動車品牌與各大合資品牌車廠訂單，下半年有新項目開始出貨。（編輯：楊凱翔）1111005