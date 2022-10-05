創意9月及第3季營收創新高 前3季超越去年全年

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（中央社記者張建中新竹5日電）IC設計服務廠創意9月營收持續攀高，達新台幣21.07億元，再創新高，第3季營收首度突破60億元；累計前3季營收159.56億元，超越去年整年度的151.07億元水準。

受惠特殊應用晶片（ASIC）業務持續成長，創意9月營收攀高至21.07億元，較8月再增加4.6%，續創新高，年增60.39%。

創意第3季營收達60.61億元，較第2季增加12.66%，創單季新高，增幅高於原預期的0%至9%水準，數位相機及遊戲機相關晶片產品出貨暢旺是主要動能；創意累計前3季營收159.56億元，已超越去年整年的151.07億元水準，年增56.47%。

IC設計廠信驊、譜瑞-KY及義隆電9月業績表現不同調，其中，信驊在伺服器晶片銷售成長帶動下，9月營收達4.76億元，為次高水準，僅次於6月的5.05億元，年增55.61%。

信驊第3季營收13.06億元，自第2季的14.25億元高點滑落，不過如預期優於第1季的11.51億元水準；信驊累計前3季營收38.83億元，超越去年整年的36.37億元，年增49%。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY自結9月營收13.47億元，較8月再減少8.86%，為19個月新低，年減25.52%；第3季營收45.82億元，季減28.2%，主要受客戶調節庫存影響。

觸控晶片廠義隆電9月營收回升至8.99億元，較8月增加6.55%，不過，較去年同期減少45.6%；因客戶去化庫存影響，義隆電第3季營收如預期降至28.19億元，季減32%。（編輯：張均懋）1111005