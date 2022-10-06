美股漲跌互見 法人：台股可能震盪逐步走高

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（中央社記者張建中台北6日電）美股漲跌互見，道瓊指數下跌42.45點，費城半導體指數上揚23.5點。法人預期，台股可能震盪，不排除逐步走高朝萬四關卡邁進。

美股5日大多小幅收低，結束過去兩天的強勁反彈漲勢。道瓊工業指數下跌42.45點，跌幅0.14%；標準普爾指數下跌7.65點，跌幅0.2%；那斯達克指數下跌27.77點，跌幅0.25%；費城半導體指數上揚23.5點，漲幅0.94%。

國內外產業訊息方面，光學鏡頭廠大立光9月受惠蘋果（Apple）iPhone 14加持，營收衝上新台幣51.03億元，年增22.31%，月增14%，創22個月來新高。展望後勢，大立光表示，10月拉貨動能看來跟9月相當。

受惠蘋果拉貨，軟板廠台郡9月營收48.77億元，創新高，預估今年營運可望逐月攀高至11月；泰鼎-KY9月營收12.73億元，月增18.7%，為歷年同期新高。

研調機構集邦科技（TrendForce）預期，在嚴控稼動率及需求轉強下，已近成本底線的電視面板價格，有望在10月出現止跌態勢。預期75吋以下面板價格可望全面止跌，32吋面板需求轉強力道明顯，預估有望調漲1美元。

法人表示，台股5日出現價量齊揚強勁走勢，收在13801.43點，上漲224.91點，成交金額增至2325.15億元，研判應為進行換手，預期台股可能震盪走高，逐步朝萬四關卡邁進。匯率與美國公債殖利率將持續牽動國際股市及台股，宜追蹤留意。（編輯：楊蘭軒）1111006