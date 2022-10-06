壽險業金融資產能否重分類 會研基金會尚未定論

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（中央社記者謝方娪台北6日電）因應壽險淨值危機，大型壽險公司提議「金融資產重分類」，會計研究發展基金會目前尚未對此作出解釋，不過因此事是由保險局針對壽險業情況去函詢問，解釋可能僅適用壽險業，不通案擴及其他業別。

股債市震盪，壽險業面臨空前淨值風暴，近日有壽險業者提出盼依會計公報「經營模式改變」啟動資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

不過，此提議掀起正反論戰，支持方認為可解決壽險業目前淨值無法實質反映經營體質的困境，反對方則認為資產重分類對於先前將高比率債券部位放OCI、賣老債衝獲利的壽險公司過於寬容，且有粉飾財報嫌疑，可能引起外資疑慮。

金管會表示，「資產重分類」並非金管會監理寬容，此情境是否可重新分類，是涉及會計公報解釋，解釋權責在會研基金會。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，保險局先前針對壽險業狀況詢問會研基金會，目前保險局尚未收到會研基金會對資產重分類解釋的相關文件及資訊。

金管會證期局副局長高晶萍則指出，會研基金會僅會回覆來函單位，且依會研基金會以往作業方式，不會另外對此部分進行通案解釋，僅會針對函詢部分進行回函。

換言之，原先市場一度預期，若會研基金會解釋此情境符合會計公報「經營模式改變」、可進行資產重新分類，金融三業均可望適用，不過因此事是由保險局針對壽險業狀況去函，解釋可能僅適用壽險業，不通案擴及其他業別。

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市場傳出，因股債市波動，有銀行淨值同樣出現損失，希望可一體適用金融資產重分類，金管會銀行局主秘侯立洋回應，目前並未接獲有銀行反映有資產重分類需求，因會研基金會還在研議中，銀行局此時不便表達意見。

根據金管會統計，今年8月底保險業持有金融資產帳列OCI部位達新台幣4兆7388億元，占總資產13.95%，帳列AC部位達16兆317億元，占總資產的47.18%。（編輯：趙蔚蘭）1111006